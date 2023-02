Die Deutsche Telekom hatte bereits im Juli 2022 angekündigt, 51 Prozent ihres Funkturmgeschäfts (GD Towers mit 40.000 Standorten, 800 Mitarbeitern, 1,1 Mrd. Euro Umsatz) an die Investoren DigitalBridge und Brookfield zu verkaufen. Mit Abschluss des Teilverkaufs zum 1.2.23 fließen über 10 Mrd. Euro zum Schuldenabbau in die Kasse; über die Minderheitsbeteiligung besteht weiter uneingeschränkter Zugriff auf die Infrastruktur. Die Aktie (DE0005557508) handelt seit Mitte Januar auf 10-Jahres-Hoch in einer engen Spanne von 19,80 bis 20,70 Euro. Wer hier nur begrenztes Aufwärtspotenzial prognostiziert, wählt das passende Zertifikat nach Risikobereitschaft und Anlagehorizont.

Discount-Strategie mit 9 oder 11 Prozent Puffer (Juni oder September)