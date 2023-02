DeltaTrak erhält US-Patent für FlashTrak Global Supply Chain Management System

PLEASANTON, Kalifornien, 7. Februar 2023 /PRNewswire/ -- DeltaTrak, ein führender Anbieter von Lösungen für das Management von Kühlketten und Lieferketten, hat vom US-Patentamt ein Patent für die Methode zur Verwaltung von Informationen für die Lieferkette einer verderblichen Ware erhalten. Dieses Patent bezieht sich direkt auf das Informationsmanagementsystem FlashTrak Global Chain of Custody (CoC) von DeltaTrak, das im November 2022 eingeführt wurde.

FlashTrak CoC erweitert die Funktionalität der FlashTrak-Plattform von DeltaTrak, um eine detaillierte Rückverfolgbarkeit der Lieferkette zu ermöglichen. Dies hilft den Beteiligten, alle mit einer Bestellung verbundenen Unternehmen zu identifizieren, die Produktqualität vorherzusagen, Versandinformationen zurückzuverfolgen und die Einhaltung von gesetzlichen Vorschriften zu bestätigen.

Der Weg der verderblichen Waren vom Anbau bis zum Verbraucher ist entscheidend, um Verderben zu vermeiden, Abfall zu reduzieren und die Produktsicherheit zu gewährleisten. Aufgrund isolierter, veralteter Systeme verfügt keine einzige Stelle über umfassende Daten zum gesamten Weg einer verderblichen Ware. In der Vergangenheit musste ein Benutzer, der CoC-Informationen benötigte, viel Zeit und Energie darauf verwenden, sich bei verschiedenen, oft redundanten Anwendungen anzumelden, um wenig systematisch Informationen zusammenzusuchen. Bis zur Entwicklung von FlashTrak CoC gab es keine Daten, die Handels- und Qualitätsdaten in einer integrierten Plattform zusammenfassten, um Muster, Ineffizienzen, Probleme oder Lösungen in der Lieferkette für verderbliche Waren aufzudecken.

FlashTrak CoC wurde entwickelt, um Daten zu nutzen, die über den elektronischen Datenaustausch (EDI) und die Anwendungsprogrammierschnittstelle (API) erfasst wurden. Es handelt sich dabei um eine cloudbasierte Plattform, die als ein einziges Ökosystem für Informationen dient. FlashTrak CoC basiert auf dem Dapicon-Ökosystem, das Datenbeiträge von Käufern, Verkäufern, Schifffahrtsunternehmen, Anbietern von Echtzeit-Temperaturmessgeräten, externen Logistikanbietern und Regierungsbehörden umfasst. FlashTrak CoC bündelt die Beiträge der Konsortialpartner, um einen umfassenden Einblick in die Lieferkette zu ermöglichen und vollständige Transparenz zu schaffen. FlashTrak CoC liefert verwertbare Daten, die es dem Benutzer ermöglichen, alle mit einer Bestellung verbundenen Lieferanten und die mit der Bestellung verbundenen Sendungen zu identifizieren.