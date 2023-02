Anlass der Studie: Initiation of Coverage

Empfehlung: Kaufen

seit: 07.02.2023

Kursziel: 14,00 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Christoph Hoffmann, Sebastian Weidhüner



Ein führender Online Broker zum Nulltarif



Die Smartbroker Holding AG ist ein Finanzdienstleistungsunternehmen, das sich auf die Vermarktung von Finanzwebseiten und die Erbringung von digitalen Retail-Brokerage-Dienstleistungen spezialisiert hat. So erreicht die Gesellschaft als zweitgrößter Finanzportalbetreiber rund 40% der selbstentscheidenden Privatanleger im deutschsprachigen Raum und verfügt im Medienbereich über eine exzellente Monetarisierungsstrategie, die sich in einer stabilen, segmentspezifischen EBITDA-Marge von rund 40% widerspiegelt. In den letzten Jahren hat das Unternehmen den Geschäftsbereich Medien systematisch durch Übernahmen gestärkt und die Segmentumsätze zwischen 2016 und 2021 um mehr als 60% p.a. gesteigert.

Mit dem Aufbau des synergetischen Retail-Brokerage-Segments seit Ende 2019 zielt die Smartbroker Holding AG auf die Erschließung zusätzlicher Wachstumspotenziale und die Diversifikation des Geschäftsmodells ab. Hierbei profitiert das Unternehmen insbesondere bei der Kundengewinnung von der großen Reichweite der eigenen Medienportale, indem hochwertige Werbeplätze kostenlos zur Verfügung gestellt werden. Zudem begünstigt die hohe Cashflow-Conversion des Stammgeschäfts durch die Reinvestition der Kapitalzuflüsse das Wachstum der Smartbroker-Wertpapierdepots (2021: +110% yoy bzw. +129.000 yoy auf 246.000). Das derzeit spürbar verringerte Wachstumstempo (2022: >30.000 Depots yoy) ist neben dem heraufordernden Marktumfeld auch auf eine planmäßige Reduzierung der Marketingausgaben im Zuge des Relaunchs des Next-Generation-Brokers Mitte 2023 ("Smartbroker 2.0") zurückzuführen. Die neue Version bietet dem Konzern durch die Erweiterung der Erlösquellen u.E. sowohl eine Reduzierung des Risikoprofils als auch eine Erhöhung der langfristigen Rentabilität. Der operative Break-Even dieses Segments wird im Geschäftsjahr 2024 avisiert.



