Der potenzielle Geldsegen lockt Investoren an. Anleger sollten aber Vorsicht walten lassen. Denn die Euphorie weckt Erinnerungen an den Krypto- und Cannabis-Hype, als Anleger sich Hals über Kopf in den Markt stürzten.

ChatGPT, ein Chatbot mit künstlicher Intelligenz (KI), hat für viel Wirbel an der Wall Street und im Silicon Valley gesorgt. Laut UBS könnte der Markt für KI "außerordentlich groß" sein, "leicht mehr als eine Billion US-Dollar", so die Analysten unter der Leitung von Lloyd Walmsley. Big Player wie Microsoft, Alphabet und andere Tech-Giganten wetteifern um die Führungsrolle in der neuen Megatrend-Branche.

"Wenn man nicht weiß, was man tut, und nicht über ein angemessenes Risikomanagement verfügt, muss man auf Nummer sicher gehen", zitiert Bloomberg Matthew Tuttle, CEO von Tuttle Capital Management. "Man kann nicht einfach jedes Unternehmen kaufen, das behauptet, sich mit KI zu beschäftigen."

Aber welche Unternehmen jagen nur Trends nach, um schnelle Rendite zu machen und welche setzen wirklich auf einen technologischen Fortschritt, um Wachstum zu erzielen und Milliarden zu verdienen?

Aktien des angeschlagenen Medienunternehmens BuzzFeed schossen im Januar zunächst in einem zweitägigen Höhenflug um 307 Prozent in die Höhe, weil es Pläne zur Nutzung von KI vorstellte. Titel des Softwareunternehmens C3.ai haben sich seit Jahresbeginn mehr als verdoppelt, nachdem es seine KI-Pläne in einer Erklärung angekündigt hatte. Nvidia wird von vielen Wall Street-Analysten als Nutznießer größerer Investitionen in KI angepriesen. Die Aktien verzeichneten in der Folge im Januar einen Kursanstieg von 34 Prozent – der beste Monat seit fast sechs Jahren.

Die großen Tech-Player sind laut Matthew Tuttle wahrscheinlich der sicherste Ort für Investoren, um vom KI-Hype zu profitieren. Meta-CEO Mark Zuckerberg sagte kürzlich, dass eines seiner Hauptziele darin bestehe, im Bereich der generativen KI führend zu sein. Sundar Pichai, CEO von Alphabet, sieht Google bereits als führendes Unternehmen bei der Entwicklung von KI und Snap-CEO Evan Spiegel sieht in der generativen KI eine "riesige Chance", in die das Unternehmen "bereits eine Menge investiert".

"Die Finanzbedingungen sind locker und es ist das perfekte Umfeld für alles Neue. KI ist gerade das New Kid on the Block", so Tuttle. Und weiter: "Wenn Sie wissen, was Sie tun, großartig, dann machen Sie es. Wenn Sie ein FOMO-Mensch sind, halten Sie sich fern, bis sich die Lage etwas beruhigt hat."

Autorin: Gina Moesing, wallstreet:online Zentralredaktion