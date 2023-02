(neu: Schätzungen zur Zahl der Obdachlosen)



ISTANBUL (dpa-AFX) - Im Erdbebengebiet an der türkisch-syrischen Grenze suchen Retter unter großem Zeitdruck nach Überlebenden unter den Trümmern eingestürzter Häuser. Während die Zahl der Toten immer weiter steigt, forderte Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) die Öffnung aller Grenzübergänge, um auch in Syrien schnellere Hilfe zu ermöglichen. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan rief am Dienstag den Ausnahmezustand in zehn vom Beben betroffenen Provinzen aus. Unterdessen flogen weitere deutsche Hilfsteams in die Türkei.

Die Zahl der Toten liegt nach Angaben vom Dienstagmittag nach den Beben vom Montag inzwischen bei rund 5000. Bisherigen Informationen zufolge wurden in der Südtürkei und in Nordsyrien mehr als 23 500 Menschen verletzt. Nach Schätzungen des Pacific Disaster Centers, einer US-Organisation für Katastrophenhilfe, sind von den Erdbeben in der Türkei und Syrien insgesamt rund 23 Millionen Menschen betroffen.