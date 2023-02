Seite 2 ► Seite 1 von 2

Luzern (ots) - Für Supponor und auch seine Nutzer drohen hoheSchadensersatzzahlungenIm milliardenschweren Markt für virtuelle Bandenwerbung im Sport wehrt sich derPionier der virtuellen Sportbandenwerbung, die Schweizer AIM Sport, die unteranderem Partner der UEFA und von europäischen Spitzenclubs wie Real Madrid,Paris Saint-Germain, dem AC Mailand oder Ajax Amsterdam ist, in einer Reihe vonGerichtsverfahren gegen Patentverletzungen ihres finnisch-britischenWettbewerbers Supponor.AIM Sport wirft Supponor vor, Produkte auf Grundlage von Verletzungen derinternational gehaltenen Patente der AIM Sport anzubieten. DieseRechtsauffassung hat nun auch das High Court of Justice in Großbritannien inLondon am Hauptunternehmenssitz von Supponor geteilt und in einem am 30. Januarergangenen Urteil die Gültigkeit der Patente von AIM Sport für den britischenMarkt sowie Patentverletzungen und entsprechende Schadensersatzpflichten vonSupponor festgestellt. Bereits im vergangenen Jahr hatten das LandgerichtMünchen und das Bundespatentgericht entsprechende Urteile gefällt. Mit diesenEntscheidungen werden nicht nur Schadensersatzpflichten der AIM Sport gegenSupponor, sondern auch den Nutzern der Supponor-Produkte wie der Sportfive, Borussia Dortmund, dem FC Bayern München oder dem FC Barcelona begründet. AuchSponsoren, die auf virtuellen Banden von Supponor geworben haben oder werben,können sich schadensersatzpflichtig machen.Peter Fossen, CEO von AIM Sport: "Wir freuen uns über die klare Entscheidung desHigh Court of Justice. Damit sind wir einen weiteren wichtigen Schritt aufunserem Weg vorangekommen, die Innovationen und Entwicklungen unseresUnternehmens zu schützen, die über viele Jahre durch den großen Einsatz unsererMitarbeiterinnen und Mitarbeiter und die wichtige Unterstützung unserer Kundenund Investoren geschaffen wurden. Mit drei richtungsweisenden und umfassendbegründeten Gerichtsentscheidungen zur Gültigkeit unserer Patente, derFeststellung von Patentverletzungen unseres Wettbewerbes Supponor sowieentsprechender Schadenersatzpflichten sehen wir uns in unserer Überzeugungbestätigt, dass die Produkte von Supponor nur durch die Verletzung unsererPatente und die Kopie geschützter Eigenschaften unserer Produkte möglich sind."Auch das neuste Produkt von Supponor, aufgebaut auf dem Fundament ("strongHeritage") seines Vorgängers, 'Supponor Air' ist rechtswidrig zu Standegekommen.Dieses Urteil in London entfaltet Wirkung für alle aus dem Londoner Headquartervon Supponor gesteuerten Aktivitäten, genauso wie die deutschen Urteile auchalle in Deutschland empfangbaren Übertragungen aus dem Ausland betreffen. Wir