Umfrage Warum die Generation Z auch ohne Führerschein in der Tankstelle einkauft

Offenburg (ots) - Die Generation Z wird in wenigen Jahren die größte

Käufergruppe in Deutschland stellen. In einer repräsentativen Online-Befragung

wollte MCS deshalb wissen, welche Erwartungen diese Altersgruppe an Tankstellen

hat. Das Ergebnis: Influencer-Produkte und digitale Angebote sollten in keiner

Station fehlen.



Wie relevant ist die Tankstelle für die Generation Z als Einkaufsort? Und welche

Produkte und Dienstleistungen wünscht sich diese Käufergruppe der 10- bis

27-Jährigen an der Tankstelle? Um Antworten auf diese Fragen zu erhalten, hat

der Tankstellenlieferant Marketing und Convenience-Shop System GmbH (MCS) eine

repräsentative Online-Befragung unter 1.000 Personen durchführen lassen. "Die

GenZ wird in den kommenden Jahren noch mehr an Bedeutung gewinnen. Dieses

Potenzial sollten Tankstellenbetreiber nicht vernachlässigen. Dazu muss man aber

wissen, wie diese Generation tickt und welche Produkte sie gerne kauft. Das

herauszufinden war Ziel der Befragung", erklärt Torsten Eichinger,

Geschäftsführer der MCS.