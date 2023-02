BERENBERG stuft PFIZER INC auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Pfizer anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 40 US-Dollar belassen. Der US-Pharmakonzern habe größtenteils wie erwartet abgeschnitten, schrieb Analystin Kerry Holford in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Prognose für das laufende Jahr aber habe enttäuscht, obwohl die Markterwartungen bereits vor der Präsentation der Resultate für das vierte Quartal gesunken seien. So peile Pfizer mit Covid-19-Impfstoffen überraschend niedrige Umsätze an, zudem seien die prognostizierten operativen Kosten höher als gedacht./la/heVeröffentlichung der Original-Studie: 07.02.2023 / 13:59 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

