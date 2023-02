DZ BANK stuft BECHTLE AG auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Bechtle nach Zahlen von 50 auf 51 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der operative freie Barmittelzufluss im vierten Quartal sei aus dem vorläufigen Zahlenwerk des IT-Dienstleisters hervorzuheben, schrieb Analyst Thorsten Reigber in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dieser werde auf Gesamtjahressicht positiv ausfallen, was unter anderem auf den kontinuierlichen Abbau des hohen Vorratsbestands zurückzuführen sei. Reigber lobte zudem den Auftragseingang, der im abgelaufenen Quartal deutlich zulegen konnte. Der Ausblick für 2023, den Bechtle Mitte März liefern möchte, dürfe wie gewohnt ausfallen und ein Wachstum von fünf bis zehn Prozent implizieren./niw/heVeröffentlichung der Original-Studie: 07.02.2023 / 14:26 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.02.2023 / 15:29 / MEZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Bechtle Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,79 % und einem Kurs von 40,36EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Thorsten Reigber

Analysiertes Unternehmen: BECHTLE AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m