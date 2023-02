WIESBADEN - Die deutsche Industrie hat ein turbulentes Jahr 2022 schwach abgeschlossen. Im Dezember ging die Gesamtproduktion gegenüber dem Vormonat kräftig um 3,1 Prozent zurück, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag in Wiesbaden mitteilte. Bankvolkswirte hatten mit einem deutlich moderateren Rückgang um 0,8 Prozent gerechnet. Im Gesamtjahr lag die Herstellung 0,6 Prozent niedriger als im Vorjahr. Die Industrie hatte vor allem mit den wirtschaftlichen Folgen des Ukraine-Kriegs zu kämpfen.

MÜNCHEN - Die Zahl der Kurzarbeiter in Deutschland ist nach Schätzung des Ifo-Instituts seit Jahresbeginn nur leicht gestiegen. Die Münchner Wirtschaftsforscher werteten das am Dienstag als Indiz, dass die deutsche Wirtschaft der Energiepreiskrise besser widersteht als im vergangenen Jahr befürchtet. Derzeit sind demnach geschätzt 205 000 Menschen in Kurzarbeit, das wären laut Ifo 0,6 Prozent der Beschäftigten und 19 000 mehr als im Dezember.

Arbeitszeitbericht: Beschäftigte in Deutschland wollen weniger arbeiten

DORTMUND - Die Mehrheit der Beschäftigten in Deutschland möchte nach einem Arbeitszeitreport weniger arbeiten. 53 Prozent der Berufstätigen möchten demnach ihre wöchentliche Arbeitszeit von derzeit durchschnittlich 38,4 Stunden verkürzen. Und knapp die Hälfte wünscht sich die Verteilung der Arbeitszeit auf weniger als fünf Arbeitstage, wie aus dem Arbeitszeitreport der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) hervorgeht, der am Dienstag veröffentlicht wurde. Als Datenbasis diente eine repräsentative Befragung von 20 000 Beschäftigten aus dem Jahr 2021.

Bundesbank-Präsident: Zinsen weiter anheben - 'Job nicht erledigt'

FRANKFURT - Bundesbank-Präsident Joachim Nagel erwartet im Euroraum weitere Zinserhöhungen über den März hinaus. "Wir müssen meines Erachtens die Zinsen darüber hinaus anheben, um die notwendige Bremswirkung zu erreichen, mit der wir die Inflation zügig und nachhaltig auf zwei Prozent zurückführen", sagte Nagel, der im Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) über die Geldpolitik mitentscheidet, der "Börsen-Zeitung" in einem am Dienstag veröffentlichten Interview. "Wenn wir zu früh nachlassen, besteht die große Gefahr, dass sich die Inflation verfestigt."