Bluware und Shell schließen Unternehmensvereinbarung für den weltweiten Einsatz der Bluware-Technologie

Houston (ots/PRNewswire) - Bluware Corp, die digitale Innovationsplattform, die

es der Öl- und Gasindustrie ermöglicht, digitale Transformationsinitiativen mit

Hilfe von Deep Learning zu beschleunigen, freut sich, den unternehmensweiten

Einsatz von Bluware-Technologie, einschließlich VDS(TM), FAST(TM), ScaleOut(TM)

sowie der Pickasso(TM) Deep-Learning-Technologie, einer angepassten Version von

Bluware InteractivAI(TM), bekannt zu geben, um die Qualität und Geschwindigkeit

der seismischen Interpretationsworkflows von Shell weltweit weiter zu

verbessern.



Die Explorationsteams von Shell setzten die Bluware-Technologie erstmals 2019

ein, um die Identifizierung jeglicher Art von geologischen Merkmalen zu

unterstützen, die seismischen Interpretationsabläufe zu beschleunigen und die

Ergebnisse zu verbessern. Shell weitet nun die Nutzung der Bluware-Technologie

auf verschiedene Geschäftsbereiche aus, darunter auch auf den Bereich Emerging

Energy Solutions, wie z. B. die Kohlenstoffabscheidung und -speicherung.





Bluware hat bei der Entwicklung von Pickasso mit den Explorationsteams von Shellzusammengearbeitet und sich dabei auf die Ziele der digitalen Transformationkonzentriert, um die Arbeitsabläufe bei der Interpretation des Untergrunds zubeschleunigen, was sowohl bei der traditionellen Öl- und Gasexploration als auchbeim Ausbau der grünen Energie anwendbar ist. Das interaktive Deep-Learning-Toolvon Pickasso unterscheidet sich von anderen seismischen Machine-Learning-Tools,da es in Echtzeit lernt, sobald der Benutzer Feedback gibt, und eineInterpretation für ungesehene Daten vorschlägt, um ein präziseres undumfassenderes Verständnis des Untergrunds zu liefern."Eines unserer Ziele für die digitale Transformation bei Shell ist es, einigeder alltäglicheren Interpretationsaufgaben zu beschleunigen und zuautomatisieren. Die Technologie von Bluware hilft uns dabei. Das istentscheidend, damit unsere Experten ihre Arbeit viel effizienter erledigenkönnen", sagt Tim Roden, General Manager von Geophysics West bei Shell."Ein Unternehmensvertrag ist ein Beweis für unsere langjährige Beziehung undPartnerschaft mit Shell, die uns dabei hilft, die aktuellen Arbeitsabläufe zuoptimieren und die Energiewende zu unterstützen", so Dan Piette, CEO vonBluware.Informationen zu Bluware Corp.Bluware ermöglicht es Öl- und Gasunternehmen, die anspruchsvollsten Aufgaben inder petrotechnischen Welt zu lösen. E&P-Unternehmen nutzen Bluware, um mit Hilfevon Cloud Computing und Deep Learning für unterirdische Datenanwendungen undWorkflows bisher undenkbare Arbeitsabläufe zu erreichen. Weitere Informationenfinden Sie unter http://www.bluware.com .mailto:info@bluware.comMedienkontakt:Alexandra Maxwellinfo@bluware.com View originalcontent:https://www.prnewswire.com/news-releases/bluware-und-shell-schlieWen-unternehmensvereinbarung-fur-den-weltweiten-einsatz-der-bluware-technologie-301732531.htmlWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/134464/5435493OTS: Bluware Corp.