NFL SCHLIESST LANGFRISTIGE DISTRIBUTIONSPARTNERSCHAFT MIT DAZN FÜR DEN GAME PASS INTERNATIONAL FÜR FANS IN ALLER WELT AB DER SAISON 2023

- Der NFL Game Pass International bietet Fans außerhalb der USA die Möglichkeit,

jedes NFL-Spiel live zu sehen - Regular Season, Playoffs und Super Bowl

- Der NFL Game Pass International (NFL GPI) wird als eigenständiges Abonnement

oder als Zusatzpaket über DAZN erhältlich sein

- Auch in der DACH-Region wird der NFL GPI exklusiv von DAZN angeboten und

verkauft, zusätzlich zum bestehenden Angebot, wo die NFL bereits in den

Paketen DAZN STANDARD und DAZN UNLIMITED enthalten ist

- Durch die Nutzung der DAZN-Technologie, des umfangreichen Vertriebsnetzwerks

und der leistungsstarken Marketingmöglichkeiten wird die NFL in der Lage sein,

neue Zielgruppen für den Game Pass International zu erschließen



Die National Football League (NFL) und die DAZN Group haben eine zehnjährige

Partnerschaft vereinbart, um Sportfans auf der ganzen Welt ab der Saison 2023

den NFL Game Pass International (NFL GPI) anzubieten. Auch in der DACH-Region

wird der NFL GPI exklusiv von DAZN angeboten und verkauft, zusätzlich zum

bestehenden Angebot, wo die NFL bereits in den Paketen DAZN STANDARD und DAZN

UNLIMITED enthalten ist.