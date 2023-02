Expertin für Lieferketten verrät 3 Sourcing-Trends, die das Jahr 2023 nachhaltig prägen werden (FOTO)

Sankt Anna am Aigen (ots) - Margot Königshofer ist die Gründerin und

Geschäftsführerin der Procfit GmbH. Gemeinsam mit ihrem Team unterstützt die

Expertin Start-ups sowie junge Unternehmen dabei, ihre Lieferketten nach Bedarf

aufzubauen und zu optimieren. Im Folgenden hat sie verraten, welche drei

Sourcing-Trends das Jahr 2023 nachhaltig prägen werden.



Die Wirtschaftswelt befindet sich in einem globalen Wandel. Um den Austausch von

Gütern auch in Zukunft optimal gestalten zu können, ist vorausschauendes Handeln

gefragt. Das schließt mehrere essenzielle Faktoren ein, wie Margot Königshofer,

Gründerin und Geschäftsführerin der Procfit GmbH bestätigt. "Die Zusammenarbeit

wird immer wichtiger. Es ist unabdingbar, Geschäftsbeziehungen mit Lieferanten

noch enger zu gestalten", so die Expertin für Lieferketten. Dabei umfasst das

vorausschauende Handeln nicht nur das Stärken unternehmerischer Beziehungen.

Auch Nachhaltigkeit spielt eine immer wichtigere Rolle bei der

Lieferantenauswahl. Junge Unternehmen sowie Start-ups sollten die drei

wichtigsten Sourcing-Trends daher schon heute kennen, um sich langfristig

erfolgreich aufstellen zu können. Wobei es sich hierbei im Detail handelt und

worauf es zu achten gilt, hat Margot Königshofer im Folgenden verraten.