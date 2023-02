FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 08. Februar:

^

TERMINE UNTERNEHMEN

06:30 FRA: Societe Generale, Q4-Zahlen

06:45 NOR: Equinor, Q4-Zahlen

07:00 DEU: Heidelberger Druckmaschinen, Q3-Zahlen (10.00 Call) 07:00 NLD: ABN Amro, Q4-Zahlen

07:00 NLD: Akzo Nobel, Q4-Zahlen

07:00 SWE: Svenska Handelsbanken, Q4-Zahlen

07:30 AUT: Voestalpine, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Hannover Rück, Q4-Eckdaten und Erneuerungsrunde (9.00 Call, 10.30 Analystencall) 07:30 NLD: Adyen, Q4-Zahlen

07:45 DNK: Vestas, Q4-Zahlen

08:00 DNK: A.P. Moller-Maersk, Q4-Zahlen

08:00 SWE: Vattenfall, Jahreszahlen

08:00 FRA: Totalenergies, Q4-Zahlen

08:00 NOR: Yara, Q4-Zahlen

09:00 DEU: Ionos, Erstnotiz im Prime Standard der Frankfurter Börse 10:00 DEU: Qiagen, Pk zu den Q4-Zahlen

11:55 USA: Under Armour, Q4-Zahlen

12:00 USA: Uber Technologies, Q4-Zahlen

13:00 USA: CME Group, Q4-Zahlen

17:00 DEU: Deutsche Bank, Digitaler Neujahrsempfang

18:30 DEU: Metro AG, Q1-Zahlen

19:00 DEU: Deutsche Börse, Q4-Zahlen

22:05 USA: Walt Disney, Q1-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

00:50 JPN: Handels- und Leistungsbilanz 12/22

09:00 CHE: KOF Konjunkturumfragen 02/23

10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 12/22

13:00 USA: MBA Hypothekenanträge (wöchentlich)

16:00 USA: Großhandel, Lagerbestände und Umsatz 12/22

16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)