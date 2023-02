Ehefrau von Hugo-Boss-Chef Daniel Griedler kauft Aktien im Millionenwert

Die Hugo Boss Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,36 % und einem Kurs von 61,72EUR gehandelt.

METZINGEN (dpa-AFX) - Die Ehefrau von Hugo-Boss-Chef Daniel Grieder hat Aktien des Modekonzerns im Millionenwert erworben. Insgesamt habe Louise Camuto am Montag Unternehmensanteile zum Preis von rund 1,5 Millionen Euro gekauft, teilte Hugo Boss am Dienstagnachmittag in Metzingen mit./ngu/he

