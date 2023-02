MÜNCHEN (dpa-AFX) - Synlab korrigiert seine Jahresziele nach unten: Der Laborspezialist rechnet für 2023 wegen einer geringeren Nachfrage und niedrigeren Preisen für Corona-Tests mit einem noch schwächeren Geschäftsverlauf als bisher. In der Folge will Europas größter Labordienstleister das geplante Budget für Zukäufe halbieren. Um den zuletzt durch Inflation und anziehenden Energiepreise gestiegenen Kosten entgegenzuwirken, setzt das Management zudem auf Stellenstreichungen. Mit Blick auf die mittelfristigen Aussichten hielt sich der Vorstand auf einer Analystenkonferenz am Dienstag bedeckt. An der Börse brachten die Nachrichten den Aktienkurs zum Einsturz.

Nach Einschätzung von Analyst David Adlington von der US-Investmentbank JPMorgan gibt es nach der Gewinnwarnung vorerst keinen gewichtigen Grund, in die Aktie einzusteigen. Synlab habe seine bisherige Umsatzprognose für 2023 um zehn Prozent gesenkt, ergebnisseitig sogar um bis zu 30 Prozent, dies könnte entsprechende Kürzungen bei den Markterwartungen nach sich ziehen, schrieb der Branchenkenner in einer ersten Reaktion.

Christophe-Raphael Ganet vom Investmenthaus Oddo BHF änderte sein positives Votum "Outperform" in das negative "Underperform". "Das Covid-Kliff ist nun Realität" schrieb er. Besonders überraschend fand er allerdings, dass Synlab nun mit einem geringeren Betrag für Übernahmen kalkuliere.

Der Vorstand stellt für 2023 nunmehr einen Erlös in Höhe von 2,7 Milliarden Euro in Aussicht. Das ist ein Zehntel weniger als bislang erwartet, wie das Unternehmen am Montagabend nach Börsenschluss in München mitgeteilt hatte. Davon dürften nur noch 16 bis 18 Prozent als bereinigtes Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda-Marge) hängen bleiben. Bislang hatte der Vorstand an beiden Enden der Margenspanne zwei Prozentpunkte mehr erwartet.

Im Januar 2023 hatte Synlab eigenen Angaben zufolge ein geringeres Covid-19-Testvolumen verzeichnet. Darüber hinaus waren die Preise in Schlüsselmärkten gefallen, andere dürften nachziehen. Besonders hart trifft es Synlab derzeit etwa in Frankreich, wo die Vergütungen auch für andere Laborleistungen zuletzt gesunken waren.