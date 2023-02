Maple Gold beruft Paul Harbridge in sein technisches Komitee und gibt ein Update zu den Tiefbohrungen

Vancouver, BC - (7. Februar 2023) - Maple Gold Mines Ltd. (TSX-V: MGM) (OTCQB: MGMLF) (FSE: M3G) ("Maple Gold" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/maple-gold-mine ...) freut sich, die Ernennung von Paul Harbidge in sein technisches Komitee (das "technische Komitee") bekannt zu geben, das die Exploration, die Bohrungen und das Projektmanagement bei den Projekten des Unternehmens in Québec unterstützt, Kanada, bekannt zu geben und ein Update über die laufenden Tiefbohrprogramme beim Goldprojekt Douay ("Douay") und beim Goldprojekt Joutel ("Joutel"), die von einem 50/50-Joint-Venture ("JV") zwischen dem Unternehmen und Agnico Eagle Mines Limited gehalten werden, zu geben.

Herr Harbidge ist ein versierter Geologe mit mehr als 25 Jahren Erfahrung und einer Erfolgsbilanz bei der Entdeckung von Goldlagerstätten von Weltklasse. Er ist derzeit President, Chief Executive Officer und Director von Faraday Copper Corp. einem aufstrebenden Kupferentwickler in den USA. Zuvor war Harbidge President und Chief Executive Officer von GT Gold Corp. und führte das Unternehmen zu einer 456 Millionen C$ teuren Übernahme durch Newmont Mining Corp. im Mai 2021. Davor war Herr Harbidge von 2016 bis zur Übernahme durch Newmont Mining Corp. im April 2019 Senior Vice President of Exploration bei Goldcorp Inc. Er leitete auch das Explorationsteam bei Randgold Resources Limited, das fünf bedeutende Goldentdeckungen machte. Herr Harbidge besitzt einen First-Class Honours Degree in Geologie von der Kingston University, London (UK) und einen Master of Science in Mineralienexploration und Bergbaugeologie von der Leicester University (UK).

"Wir freuen uns sehr, dass Paul Harbidge unserem technischen Komitee beitritt, da seine Erfahrung in der erfolgreichen Leitung von Teams bei mehreren Goldentdeckungen von Weltklasse unsere technische Gruppe in dieser kritischen Wachstumsphase des Unternehmens weiter stärkt", sagte Matthew Hornor, CEO von Maple Gold. "2023 entwickelt sich zu einem aufregenden Jahr für das Joint Venture, da wir uns dem Abschluss der ersten Phase (~6.000 m) der Tiefbohrungen bei Joutel nähern und die geplante Tiefbohrkampagne (~10.000 m) bei Douay, die unterhalb des bekannten 6 x 2 km großen Ressourcen-Footprints durchgeführt wird, bereits gut angelaufen ist."