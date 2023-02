RWTH Aachen Neues Energieforschungszentrum eingeweiht

Aachen (ots) - Mit dem CARL - dem Center for Ageing, Reliability and Lifetime

Prediction of Electrochemical and Power Electronic Systems - ist in Aachen ein

im weltweiten Maßstab einmaliges Forschungszentrum für Batterien und

Leistungselektronik entstanden. Die RWTH Aachen und der Bau- und

Liegenschaftsbetrieb des Landes Nordrhein-Westfalen (BLB NRW) haben das von Bund

und Land finanzierte Gebäude nach zweieinhalb Jahren Bauzeit Anfang Februar

feierlich eröffnet.



Mit seiner umfassenden Laborausstattung können im neuen Forschungsbau CARL

Materialien, Zellen, Module und ganze Systeme ganzheitlich auf

Leistungsfähigkeit, Zuverlässigkeit, Sicherheit und Lebensdauer untersucht

werden. Dadurch können Entwicklungszyklen von neuen Materialien über effiziente

Produktionsprozesse hin zur Markteinführung erheblich beschleunigt werden. Damit

wird die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands und Europas in den

Schlüsseltechnologien Batterien und Leistungselektronik ganz wesentlich

gestärkt.