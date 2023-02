WiTricity lädt kabellos autonome E-Busse - eine Branchenneuheit

Watertown, Massachusetts (ots/PRNewswire) - WiTricity (https://witricity.com/) ,

das führende Unternehmen im Bereich des kabellosen Aufladens von

Elektrofahrzeugen, gab heute eine Zusammenarbeit mit YuTong Bus

(https://en.yutong.com/) , der führenden Busmarke in China, bekannt, um

kabelloses Aufladen für die autonomen E-Busse von YuTong bereitzustellen.



Dies ist die erste kommerzielle Anwendung des kabellosen Ladens für einen

autonom fahrenden Elektrobus. WiTricity liefert damit einen wichtigen Baustein

für eines der fortschrittlichsten öffentlichen Verkehrssysteme der Welt.





"Wir freuen uns sehr, mit YuTong Bus die erste echte Demonstration deskabellosen Ladens für autonome Busse in großem Maßstab sehen", erklärte AlexGruzen, CEO von WiTricity. "Mit zunehmender Reichweite wird die Lade- undWartungslogistik immer wichtiger. Das kabellose Laden von WiTricity kann dienächste Generation von elektrifiziertem Transport und Logistik ermöglichen."Im autonomen Kleinbus Xiaoyu 2.0 von YuTong in Zhengzhou, China, wird daskabellose Laden erstmals kommerziell eingesetzt. Der autonome Bus der Stufe 4,der zehn Passagieren Platz bietet, hat eine Reichweite von 150 km.Die WiTricity-Halo®-Ladegeräte vereinfachen das Aufladen, da keine Steckdosemehr benötigt wird. Dies ist besonders wichtig für Anwendungen imTransitverkehr, wo die schweren und unhandlichen Kabel zu Ausrutschern undStürzen führen können, der Hauptursache für Entschädigungsansprüche vonBerufskraftfahrern. Mit der weltweiten Zunahme von Anwendungen für autonomeShuttles und Busse wird das kabellose Laden eine Schlüsselrolle dabei spielen,diese Fahrzeuge auf der Straße zu halten.WiTricity hat sein kabelloses Laden für Elektrofahrzeuge bereits in denPassagierfahrzeugen HongQi von FAW und GV60 von Genesis eingesetzt. Auch für Taxis werden derzeit Studien durchgeführt, die den Einsatz deskabellosen Aufladens in Warteschlangen zeigen, um Taxis mit "Power Snacks(TM)"zu versorgen, während sie auf den nächsten Fahrgast warten. Mit denYutong-Bussen wird das kabellose Laden erstmals mit autonomen Nutzfahrzeugenvorgeführt.Informationen zu WiTricityWiTricity ist Pionier im Bereich des kabellosen Ladens von Elektrofahrzeugen undführend in der Entwicklung und Implementierung der Magnetresonanztechnologie fürPassagier- und Nutzfahrzeuge. Die Technologie des Unternehmens stützt sich aufein umfangreiches Patentportfolio und bildet die Grundlage für weltweitratifizierte Standards für das kabellose Laden von Elektrofahrzeugen, darunterSAE, ISO und GB. Automobilhersteller und Tier-1-Zulieferer wenden sich anWiTricity, um die Einführung von Elektrofahrzeugen zu beschleunigen, indem siedas mühsame Aufladen an der Steckdose überflüssig machen, eine stets verfügbarekabellose V2G-Technologie ermöglichen und die Voraussetzungen für die zukünftigeAutonomie schaffen.