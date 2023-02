TECO 2030, Shell und Partner leiten 5-Mio.-Euro-Projekt HyEkoTank in die Wege

Bildtext: Der Brennstoffzellen-Generator von TECO 2030 soll dem emissionsfreien Antrieb und Betrieb von Schiffen dienen. Im Rahmen des Projekts HyEkoTank soll gezeigt werden, dass eine bestehende Flotte mit einem emissionsfreien System für Antrieb und Stromerzeugung nachgerüstet werden kann.

Das Projekt lief am 1. Februar an und soll drei Jahre dauern. Ziel ist es, die Emissionen während der Seefahrt und am Anlegeplatz zu eliminieren. TECO 2030 will sechs 400-kW-Brennstoffzellenmodule in einer Containerlösung nachrüsten und damit demonstrieren, dass emissionsfreier Wasserstoff als Energiequelle für den Antrieb und den Nebenverbrauch verwendet werden kann.

„Ich freue mich über die Unterstützung der Europäischen Union und von Shell bei der Realisierung eines Nachrüstungsprojekts, das den Nachweis erbringen soll, dass ein emissionsfreier Betrieb während der Seefahrt und am Anlageplatz möglich ist. Dies ist meines Wissens eines der größten Brennstoffzellenprojekte für die Schifffahrt weltweit, und wir werden unser Bestes geben, um zu beweisen, dass Brennstoffzellen für die Dekarbonisierung von Schwerlastanwendungen in der Schifffahrt entscheidend sind“, sagt Tore Enger, Group CEO von TECO 2030.

„Shell ist stolz darauf, Teil dieses Brennstoffzellenprojekts zu sein, mit dem die Machbarkeit von Wasserstoff als CO2-freiem Kraftstoff für die Schifffahrt demonstriert werden soll. Unser Ziel ist es, bis 2050 ein Energieunternehmen mit Netto-Null-Emissionen zu sein, und um diesen Übergang zu beschleunigen, arbeiten wir mit Kunden und Unternehmen aus allen Sektoren zusammen. Shell wird das Brennstoffzellensystem kaufen und den erneuerbaren Wasserstoff für dieses bahnbrechende Projekt bereitstellen. Zugleich treiben wir weiterhin Innovationen voran, um die saubereren Energielösungen liefern zu können, die unsere Kunden benötigen“, so Carl Henrickson, General Manager Technology, Innovation & Digitalisation, Shell Shipping and Maritime.