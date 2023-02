UBS stuft Scout24 auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Scout24 von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel auf 57,30 Euro belassen. Angesichts des Kursanstiegs seit Jahresbeginn sei die Aktie des Online-Immobilienmarktplatzes nicht mehr attraktiv, sondern branchenkonform bewertet, schrieb Analyst Adam Berlin in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Sorgen machten zudem die jüngsten Daten zum deutschen Immobilienmarkt, die auf eine weiter schwache Nachfrage hindeuteten. Die Konsensprognosen für 2023 dürften sinken. An seinen Schätzungen habe er indes nichts geändert, betonte der Experte./gl/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 08.02.2023 / 01:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.02.2023 / 01:10 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Scout24 Aktie wird aktuell mit einem Minus von -1,37 % und einem Kurs von 54,05EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 57,30

Kursziel alt: 57,30

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m