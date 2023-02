Zahl der Todesopfer in Türkei steigt nach Erdbeben auf 6234

Die türkische Armee unterstützte die Rettungsarbeiten. Verletzte wurden mit Militärmaschinen ausgeflogen, wie Aufnahmen des Verteidigungsministeriums zeigten. Knapp 9000 Soldaten sind demzufolge im Einsatz. Verteidigungsminister Hulusi Akar hatte der Anadolu zufolge zudem angekündigt, Truppen aus Nordzypern in die Erdbebenregion zu verlegen./ddb/DP/jha

Unterdessen errichtete Afad in Kahramanmaras eine Zeltstadt in einem Stadion, wie Bilder zeigten. Decken und Heizgeräte würde bei eisigen Temperaturen dringend benötigt, sagte ein Reporter des Senders NTV. Tausende Gebäude sind bei dem Beben von Montag eingestürzt, viele Menschen haben kein Dach mehr über dem Kopf.

Insgesamt stieg die Zahl der Todesopfer in der Türkei und in Syrien damit auf 8504. Mehr als 40 000 Menschen wurden verletzt.

ISTANBUL (dpa-AFX) - Die Zahl der Todesopfer nach dem verheerenden Erdbeben im syrisch-türkischen Grenzgebiet ist in der Türkei auf 6234 gestiegen. Das teilte die Katastrophenschutzbehörde Afad nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu am Mittwoch mit. Mehr als 37 000 Menschen seien verletzt worden.

