ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Hellofresh von "Outperform" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 58 auf 29 Euro halbiert. Der Kochboxenlieferant stehe kurzfristig vor einer Reihe von Herausforderungen, welche die soliden Fundamentaldaten überschatteten, schrieb Analyst Joseph Barnet-Lamb in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er verwies auf die konjunkturellen Unsicherheiten, den ambitionierten Investitionszyklus und das Ende des starken Covid-getriebenen Wachstums. In der nahen Zukunft sollten das Neukunden- und Umsatzwachstum schwächer ausfallen und der Gewinn unter steigenden Kosten leiden. Hellofresh bleibe aber ein Marktführer in einem großen und strukturell wachsenden Markt, könne eine gesunde Bilanz vorweisen und sei bereits profitabel./gl/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.02.2023 / 04:44 / UTC

