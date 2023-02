Ohne großen Schwung setzte der DAX am Vortag sein Verhalten in der Kursspanne des Vortages zunächst fort. Den relevanten Support-Bereich skizzierten wir in der Montagsanalyse vom 07.02.2023 mit folgendem Bild:

20230207 DAX Endloskontrakt

Auch am Dienstag traf der DAX nach anfänglicher Stärke wieder auf diese Supportzone auf und testet sie ausgiebig. Erneut hielt sie dem Verkaufsdruck stand und ist damit auch nach dem Dienstag unverändert im DAX-Chartbild verankert:

20230207 DAX Xetraverlauf Woche

Hierbei sind die GAPs im Chartbild weiterhin sichtbar und dürften dann heute eine stärkere Relevant besitzen:

20230206 DAX Xetraverlauf GAP

In Summe konnte der DAX sich nicht weit von den Tiefs lösen und damit den dritten Verlusttag in Folge einstellen. Die Wochenbilanz ist damit negativ, aber der Monat Februar noch positiv. Dies zeigt der Blick auf die bisherigen Handelstage des Monats:

2023-02-08 DAX Handelstage

Das Minus mit dem Schlusskurs und die Gewinner und Verlierer im DAX ist mit Blick auf die Daten der Börse Frankfurthier sehr gut sichtbar:

2023-02-06 DAX Boerse Frankfurt

Mehr Bewegung gab es dann am Abend zur Rede des FED-Präsidenten Jerome Powell. Nach einem anfänglichen Plus tauchte der Markt noch einmal ab, um dann doch ein neues Tageshoch zu markieren. Am Beispiel des Dow Jones zeige ich Dir diese Bewegung hier auf:

20230207 Dow Jones Verlauf

Dies geschah aber erst am Abend, sodass ich meine Trades aus der Wall Street Session noch mit geringer Vola und bspw. diesem Setup umsetzte:

Was hat sich für den heutigen Tag durch die Rede von Jerome Powell verändert?

DAX-Ausblick auf den Mittwochshandel

Das XETRA-Bild ähnelt dem Bild der Tage zuvor und hat den Support und eine Abwärtstrendlinie im Blick:

20230206 DAX Xetratrend

Die Wall Street schloss jedoch später deutlich im Gewinn:

2023-02-07 Wall Street

Zum Handelsstart könnten daher die GAPs auf der Oberseite nun maßgeblich sein und geschlossen werden. Die Vorbörse zeigt Aufschläge von mehr als 100 Punkten:

20230208 DAX Vorboerse

Ich habe daher das NEUE Gap heute im Blickfeld und den Support aus den letzten 3 Tagen als bisherige Kaufzone.

Termine am 08.02.2023

Heute werden sicherlich auch Quartalszahlen eine Rolle spielen, die ich für die ganze Woche bereits hier aufliste:

Quartalszahlen ab dem 6.2.23

Aus dem Wirtschaftskalender sind heute weitere Reden aus dem US-Notenbankumfeld zu erwarten.

An harten Fakten stehen die MBA Hypothekenanträge, die US-Großhandelsinventare und der Rohöl Lagerbestand wichtig.

Alle wichtigen Eckpunkte habe ich aus dem Wirtschaftskalender entnommen.

2023-02-08 Wirtschaftsdaten

Diese Analyse und alle Chartbilder bekommst Du gern vorab als Mail.

Damit wünsche ich uns beim Handel in der neuen Woche vorab viel Erfolg.

Dein Andreas Bernstein

Die Videoversion:

Quelle der News: Trading-Treff