Pasinex nimmt zum Erdbeben in der Türkei Stellung

TORONTO, ONTARIO – 7. Februar 2023 / IRW-Press / – Wir von Pasinex Resources Limited (CSE: PSE) (FWB: PNX) (das „Unternehmen“ oder „Pasinex“) übermitteln den Betroffenen des jüngsten Erdbebens in der Türkei unser tief empfundenes Mitgefühl und unsere Anteilnahme. Die Mitarbeiter in unserer Geschäftsstelle und unserem Bergbaubetrieb in Adana sind glücklicherweise sicher und unverletzt.

Andrew Gottwald, Chief Financial Officer von Pasinex, nimmt zu den Vorkommnissen Stellung wie folgt: „Wir sind tief besorgt über das jüngste Erdbeben in der Türkei und sprechen den Betroffenen unser aufrichtiges Mitgefühl aus. Unsere Niederlassung in Adana und der Bergbaubetrieb Pinargozu haben keine nennenswerten Schäden zu beklagen, doch die Sicherheit unserer Mitarbeiter und das Wohlergehen der örtlichen Bevölkerung haben für uns nach wie vor Priorität. Aus diesem Grund hat Pasinex den Betrieb in der Mine vorübergehend eingestellt und wird die Situation weiterhin beobachten und die örtliche Gemeinde in jeder erdenklichen Weise unterstützen.“

Die Zinkmine Pinargozu wurde durch das Erdbeben zwar nicht beschädigt, ist aber ein integraler Bestandteil der Kommune, und wir nehmen daher unsere Verantwortung gegenüber unseren Mitarbeitern und der näheren Umgebung sehr ernst. Wir haben unser gut ausgebildetes Minenrettungsteam sowie unsere Bagger und Lastwagen den Behörden zur Verfügung gestellt, um die Bergungsarbeiten in den umliegenden Städten zu unterstützen. Wir sind uns der Auswirkungen bewusst, die Naturkatastrophen auf die Gemeinden haben können, und setzen uns dafür ein, den Bedürftigen in diesen schwierigen Zeiten beizustehen. Um die Sicherheit und das Wohlergehen aller zu gewährleisten, haben wir den Betrieb in der Mine vorübergehend für einige Tage eingestellt.

Zwischenzeitlich führen wir eine eingehende Sondierung des Standorts durch und werden alle erforderlichen Maßnahmen umsetzen, um die Sicherheit unserer Mitarbeiter sowie der örtlichen Bevölkerung zu gewährleisten.

Wir möchten den örtlichen Behörden und Einsatzkräften für ihr rasches Reagieren und ihre Bereitschaft, den Bedürftigen vor Ort zu helfen, von ganzem Herzen danken. Wir werden die Situation auch weiterhin genau beobachten und umgehend über allfällige Neuigkeiten berichten. Wir sind für die örtliche Gemeinde und ihre Bevölkerung da und werden sie in dieser herausfordernden Zeit nach besten Kräften unterstützen.“