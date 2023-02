First Hydrogen fühlt sich durch Subventionen der EU für die Förderung ‚grüner‘ Technologien in Höhe von 250 Mrd. Euro bestärkt

Vancouver, B.C., 8. Februar 2023 / IRW-Press / Vancouver, British Columbia – First Hydrogen Corp. („FIRST HYDROGEN“ oder das „Unternehmen“) (TSXV: FHYD) (OTC: FHYDF) (FWB: FIT) erwartet die Genehmigung der Subventionen für ‚grüne‘ Technologien in Höhe von 250 Milliarden Euro, die von Ursula von der Leyen, der Präsidentin der Europäischen Kommission, angekündigt wurden. Die Subventionen sind darauf ausgerichtet, die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Netto-Null-Industrie zu verbessern und den schnellen Übergang zur Klimaneutralität zu unterstützen. Zu den Subventionen gehören Steuererleichterungen für Unternehmen, die in Netto-Null-Technologien investieren, eine schnellere Erteilung von Genehmigungen für ‚grüne‘ Projekte und eine Lockerung der Beihilfevorschriften, die es EU-Mitgliedstaaten ermöglichen würde, die von einem Drittland angebotene Beihilfe für Erstinvestitionen in Sektoren, die für die Netto-Null-Umstellung relevant sind, zu verdoppeln.