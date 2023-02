ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Deutsche Bank von 16,30 auf 18,80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Papier sei nach wie vor attraktiv bewertet, schrieb Analyst Daniele Brupbacher in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er erhöhte seine Schätzungen für den diesjährigen Gewinn je Aktie, begünstigt von besseren Erträgen. Für 2024 und 2025 senkte er sie aber aufgrund gestiegener Kostenrisiken. Das neue Kursziel resultiere aus einem um ein Jahr in die Zukunft verschobenen Bewertungszeitrahmen./ajx/tih

