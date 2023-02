Newmont will Newcrest: Geht der Deal wirklich durch?

Am Wochenende wurde bekannt, dass Newmont , der weltgrößte Goldproduzent, 16,9 Mrd. Dollar für Newcrest Mining bietet. Die US-Amerikaner wollen nur in Aktien zahlen, doch das kommt nicht wirklich gut an. Das erste Feedback von Newcrest-Investoren war negativ und auch einige Analystenäußerten sich zurückhaltend und haben eine neutrale Haltung zu Newmont eingenommen, wie beispielsweise BMO oder RBC . Selbst ein zweiter Bieter wird nicht ausgeschlossen, gerüchteweise soll es sich um Barrick Gold handeln. Die Aktie der Australier bewegte sich schließlich noch im vergangenen Frühling auf deutlich höherem. Rick Clark , heute CEO von Montage Gold , hat einst selbst einen Milliardenverkauf eingefädelt. Der Geologe baute in den Nullerjahren Red Back Mining auf und verkaufte das Unternehmen im Jahr 2010 für 7,1 Mrd. Dollar an Kinross Gold . Im Video-Interview schätzt der erfahrene Manager die Lage beim Newmont/Newcrest-Deal ein. Auch Clark sieht das Angebot mit Blick auf den Kurs von Newcrest im Jahr 2022 als kritisch an. Auf der anderen Seite hätten die Banken durchaus ein großes Interesse an einem Mega-Merger dieser Art, bringt er doch Einnahmen! Mehr im Video.

Richard Clark ist heute als Vorstandschef von Montage Gold (0,74 CAD | CA61178L1013) weiter in der Branche tätig. Das Unternehmen arbeitet an dem Koné-Goldprojekt in der Elfenbeinküste. Montage möchte gerne selbst in Produktion gehen. Allerdings kam die 2022 vorgelegte Machbarkeitsstudie bei großen Goldproduzenten an. In der Folge haben sich Barrick Gold (9,7%) und Endeavour Mining (4,1%) relevante Aktienpakete gesichert. Zudem befinden sich mit Perseus Mining (20,6%), der Lundin Group sowie Sandstorm Gold (6%) weitere namhafte Konzerne im Aktionariat. Montage Gold möchte nun an einer Finanzierung des Minenbaus auf Koné arbeiten. Laut der Machbarkeitsstudie könnte dort eine Produktion von 272.000 Unzen Gold zu Abbaukosten von 933 US-Dollar je Unze (AISC) aufgebaut werden. Allerdings sehen Analysten ein deutlich höheres Potenzial, da große Teile der Liegenschaft noch nicht exploriert wurden. Ihre Kursziele liegen deutlich über dem aktuellen Kurs. Beacon hat ein Kursziel von 2,30 CAD auf Sicht von 12 Monaten ausgegeben. Nach den jüngsten Bohrergebnissen hat auch Raymond James seine Research-Studie zu Montage Gold aktualisiert. Kursziel hier: 2 CAD. Eine ausführliche Analyse des Unternehmens finden Sie an dieser Stelle!