2022 wurden 8,3 % weniger Zigaretten versteuert als im Vorjahr

- Seit 1991 hat sich die versteuerte Menge an Zigaretten mehr als halbiert

- Erstmalig separate Angaben zum Wasserpfeifentabak: 962,6 Tonnen im Jahr 2022

Im Jahr 2022 wurden in Deutschland 65,8 Milliarden Zigaretten versteuert. Wie

das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, waren das 6,0 Milliarden Stück

beziehungsweise 8,3 % weniger als im Jahr 2021. Der Rückgang fiel damit deutlich

höher aus als in den vergangenen Jahren (2021: -2,8 %; 2020: -1,1 %). Ein Grund

für den starken Rückgang dürfte die Erhöhung der Tabaksteuer zum 1. Januar 2022

sein. Auch der Absatz von Zigarren und Zigarillos sank um 8,9 % auf 2,5

Milliarden Stück. Die Menge des versteuerten Feinschnitts erhöhte sich dagegen

trotz Steuererhöhung mit +0,9 % leicht im Vergleich zum Vorjahr auf 25 080

Tonnen. Dies dürfte damit zusammenhängen, dass selbst gedrehte Zigaretten aus

Feinschnitt-Tabak günstiger sind als fertige Zigaretten und daher häufig als

Ausweichprodukt genutzt werden.





Im Jahr 2022 wurden 324,5 Tonnen Pfeifentabak versteuert. Im Gegensatz zu denVorjahren handelt es sich bei der versteuerten Menge für das Jahr 2022allerdings ausschließlich um klassischen Pfeifentabak. Ein Vergleich mit denVorjahren ist nicht möglich, da Wasserpfeifentabak und Tabakprodukte fürelektrische Tabakerhitzer in den Absatzzahlen für Pfeifentabak seit demBerichtsjahr 2022 nicht mehr enthalten sind.Tabaksteuermodernisierungsgesetz: Absatz von Wasserpfeifentabak sinkt in derzweiten Jahreshälfte starkZum 1. Januar 2022 wurde ein zusätzlicher Steuertarif für Wasserpfeifentabak underhitzten Tabak eingeführt. Bislang wurden diese wie Pfeifentabak und somitniedriger versteuert. Für E-Zigaretten und Liquids fiel ab 1. Juli 2022 erstmalsTabaksteuer an.Der Absatz von Wasserpfeifentabak belief sich im Jahr 2022 insgesamt auf 962,6Tonnen. Während im 1. Halbjahr 2022 noch 902,4 Tonnen an Wasserpfeifentabakversteuert wurden, belief sich die Absatzmenge für das 2. Halbjahr 2022 auf nurnoch 60,3 Tonnen. Grund hierfür ist ein Vorzieheffekt aufgrund der Neufassungder Tabaksteuerverordnung, die am 1. Juli 2022 in Kraft getreten ist. Seitdiesem Zeitpunkt ist der Vertrieb und der Handel mit Wasserpfeifentabak inPackungen über 25 Gramm grundsätzlich nicht mehr zulässig.Kleinverkaufspackungen über 25 Gramm, die nachweislich vor dem 1. Juli 2022versteuert wurden, durften bis zum 31. Dezember 2022 abverkauft werden. DieMenge der seit dem 1. Juli 2022 erstmals steuerpflichtigen Substitute fürTabakwaren (z. B. Liquids) betrug 266 018 Liter.Zum 1. Januar 2022 trat außerdem erstmals seit sieben Jahren wieder einestufenweise Tabaksteuererhöhung in Kraft:- ab 1. Januar 2022 für Zigaretten, Zigarren/Zigarillos, Feinschnitt undPfeifentabak,- ab 1. Januar 2023 für Wasserpfeifentabak und erhitzten Tabak und- ab 1. Januar 2024 für Substitute für Tabakwaren (hierunter fallen z. B. die inE-Zigaretten genutzten Liquids).Menge der versteuerten Zigaretten seit 1991 mehr als halbiertDie langfristige Entwicklung der versteuerten Tabakwaren zeigt, dass derZigarettenabsatz seit 1991 von 146,5 Milliarden Stück um mehr als die Hälfte auf65,8 Milliarden Stück im Jahr 2022 sank. Im Gegensatz dazu stiegen dieversteuerten Verkaufswerte für Zigaretten aufgrund von Tabaksteuer- undPreiserhöhungen im gleichen Zeitraum um 37,7 % auf 21,9 Milliarden Euro.Weitere Informationen:Ausführliche Ergebnisse und methodische Hinweise finden sich in der Fachserie14, Reihe 9.1.1 "Absatz von Tabakwaren". Basisdaten und lange Zeitreihen könnenüber die Tabelle Versteuerung von Tabakwaren (73411-0001, 73411-0002) in derDatenbank GENESIS-Online abgerufen werden.