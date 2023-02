Configit Ace® wird eine von Unity verifizierte Lösung, die Kunden ein lebensechtes 3D-Produktkonfigurationserlebnis bietet

Kopenhagen, Dänemark (ots/PRNewswire) - Mit dem Plug-in von Configit Ace® für

Unity Forma sind Unternehmen in der Lage, ihren Kunden die Möglichkeit zu

bieten, Bestellungen in einem vollständig integrierten

Self-Service-3D-Produktkonfigurator aufzugeben



Configit, der weltweit führende Anbieter von Configuration Lifecycle Management

(CLM), hat heute bekannt gegeben, dass Configit Ace® nun eine verifizierte

Unity-Lösung ist. Darüber hinaus haben beide Unternehmen gemeinsam einen

Konnektor zwischen Configit Ace® und Unity Forma entwickelt, der

Industrieunternehmen eine erstklassige Konfigurations- und

3D-Visualisierungstechnologie bietet. Auf diese Weise können Unternehmen ihren

Endkunden mithilfe eines 3D-Produktkonfigurators einen Self-Service für

hochkomplexe Produkte anbieten.





Als Unity Verified Solution wurde Configit einem strengen Prüfverfahrenunterzogen, um sicherzustellen, dass die Lösung die höchsten Standards von Unityerfüllt. Die verifizierten Lösungen von Unity werden von Domain-Expertenangeboten, die ausschließlich qualitativ hochwertige Lösungen und Supporteinsetzen. Entwickler können sich also darauf verlassen, dass dieseverifizierten Lösungen auch in Zukunft supported werden.Das Configit Ace® Plug-in für Unity Forma, das heute über den Unity Asset Store(https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3759446-1&h=1165406603&u=https%3A%2F%2Fassetstore.unity.com%2F&a=Unity+Asset+Store) erhältlich ist:- Ermöglicht global agierenden Fertigungsunternehmen, die Zeit zwischenProduktdesign, Vertrieb und Produktion ihrer hochkonfigurierbaren Produkte um92 % zu verkürzen.- Ermöglicht den Endkunden dieser Unternehmen, Bestellungen in einem vollständigintegrierten Self-Service-3D-Konfigurator, der unterschiedlicheKomplexitätsgrade bietet, aufzugeben, was zudem die Vertriebseffizienzsteigert.- Schafft einen einfachen, reibungslosen Prozess zur Verwaltung derKonfigurationslösung für Back-End-Mitarbeiter. Eine "Single Source ofConfiguration Truth" führt zu einem funktionsübergreifenden, fehlerfreienProzess ohne überflüssige Prüfungen und Iterationen.Johan Salenstedt, CEO von Configit, erklärte: "Als Teil des Verified Solutions-Partnerprogramms von Unity können wir mehr Kunden mit optimiertenProduktkonfigurationsfunktionen unterstützen. Unitys VisualisierungsproduktForma führt zu beachtlichen Effizienzsteigerungen bei der Content-Erstellung undermöglicht es Unternehmen, 3D-Produktdaten schnell zu importieren, um Modellemit sämtlichen Varianten in Realtime-3D zu visualisieren. Die gemeinsame Lösung