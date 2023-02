As goes January, so goes the year

Das alte Börsensprichwort, nach dem die Entwicklung des Januars ein Indikator für den Verlauf des restlichen Börsenjahres ist, zaubert vielen Anlegern zurzeit ein Lächeln ins Gesicht. Lag der Indikator in den letzten 30 Jahren doch zu 80% der Fälle richtig.

Zu Jahresbeginn haben die Konjunktursorgen an den Finanzmärkten weiter abgenommen: Es machte sich die Hoffnung breit, dass das Ende der Null-Covid-Politik Chinas genau rechtzeitig kommt, um eine schärfere Konjunkturabkühlung in Europa und den USA zu verhindern. Die Aktienmärkte stiegen vor allem in Asien und Europa deutlich (Dax: + 8,65 %, STOXX Europe 600: + 6,67 %, der chinesische CSI300: 7,38 %). Der Dax legte mit +1200 Punkten gar den stärksten Januar seit Jahren auf das Parkett.

Ein vorgezogener Frühling

Gut beraten waren alle, die auch im neuen Jahr in breit gestreute ETF-Portfolios investiert waren. Verloren Investoren so doch keinen Prozentpunkt Performance in einem der stärksten Jahresauftakte seit Jahren. Nicht nur die Aktienmärkte, sondern auch die Rentenmärkte schwangen über das Börsenparkett, als hätten wir bereits Frühling. Die zehnjährigen Renditen der deutschen Bundesanleihen fielen von 2,55% auf 2,30% Ende Januar. Die Inflationssorgen sind weiter in den Hintergrund getreten, nachdem die Verbraucher- und Produzentenpreisdaten für Dezember einen nachlassenden Preisauftrieb bestätigt haben. Die Zinskurven sind weiterhin stark invers. Es wird eingepreist, dass die Leitzinsen – vor allem in den USA – schon Ende 2023 und 2024 wieder spürbar gesenkt werden (könnten).

Notenbanken mal wieder im Fokus

Zur Monatswende rücken die Notenbanksitzungen der Bank von England, der Europäischen Zentralbank (EZB) und der US-Notenbank Fed, die Anfang Februar stattfinden in den Fokus. Sie führten zu einer abwartenden Haltung und dürften in den ersten Tagen des neuen Monats – wie auch bereits im Dezember 2022 zu einem Anstieg der Volatilität führen. Die Nachrichten aus den Unternehmen dürften sich nun sukzessive verschlechtern. Darauf deuten insbesondere die Unternehmensumfragen, z.B. Einkaufsmanagerindizes, in den USA hin. Und auch die aktuelle Berichtssaison unterstreicht bereits, dass die Margen der Unternehmen zurückgehen. Wer sich jetzt zurückziehen möchte, sollte jedoch gewarnt sein. Es wäre nicht die erste Saison in der plötzlich das ein oder andere Unternehmen die Kapitalmärkte schockt und Ergebnisse präsentiert, die deutlich über den Erwartungen der Analysten liegen.

Die veränderte Zinslandschaft stärkt die Zinsmargen, was positiv für den Bankensektor ist. Beim Anstieg der Renditen scheint der größte Teil der Wegstrecke zudem hinter uns zu liegen. Doch wer mag schon spekulieren? Wir bleiben lieber prognosefrei. Mit easyfolio sind Sie der Markt. Und der Markt hat bekanntlich immer Recht.

Die easyfolios entwickelten sich in diesem Umfeld stark mit Performancewerten zwischen +3,07% (easyfolio30) und +4,8% (easyfolio70) im Monatsverlauf.