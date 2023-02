Koblenz (ots) - Florian Sondershausen ist Experte für Krypto-Währungen und

Geschäftsführer der Sondershausen Media GmbH. Als Gründer des ersten

TÜV-zertifizierten Blockchain-Bildungsinstituts unterstützt er Menschen dabei,

mit einem umfassenden Konzept und kalkulierbarem Risiko am Krypto-Markt zu

investieren.



Der digitale Wandel ist nicht mehr aufzuhalten und eröffnet eine Vielzahl neuer

Möglichkeiten. Eine der größten finanziellen Chancen stellt aktuell die aktive

Teilnahme an der Digitalisierung des Finanzsystems dar. Der Krypto-Markt bietet

einen lukrativen Investmentweg und jeder versucht, ein Stück vom Kuchen zu

bekommen. Ohne Expertise und Fachkenntnisse setzt man sich aber einem großen

Risiko aus, welches man mit Glücksspiel im Casino vergleichen kann. "Viele

Methoden, Coins oder Investment-Möglichkeiten sind schlichtweg Betrug, doch

genau hier den Unterschied zu erkennen, ist für Anfänger und Unerfahrene

besonders schwierig", verrät Florian Sondershausen, der mit seinem

Blockchain-Bildungsinstitut neue Wege geht.





Was vor fast 20 Jahren mit Yu-Gi-Oh-Karten begann, mündet heute in derSondershausen Media GmbH. Florian Sondershausen hat es sich zum Ziel gesetzt, soviele Menschen wie möglich an seinem Erfolg teilhaben zu lassen und ihnen zurfinanziellen Freiheit zu verhelfen. Er möchte seine jahrelange Erfahrung undgroße Expertise nicht nur mit Freunden und Familie teilen, sondern auch anderenMenschen mit seinem Wissen den Weg zum erfolgreichen Investor erleichtern. Sohat Florian Sondershausen mit der Sondershausen Media GmbH das erste und bishereinzige TÜV-geprüfte Bildungsinstitut zum Thema Blockchain-Handel in Deutschlandgeschaffen. In diesem Artikel verrät er fünf wichtige Schritte zumKrypto-Erfolg.1. Vorbereitung und StrategieErst, wer sich darüber im Klaren ist, wie viel Wissen er bereits mitbringt,welche Ziele er im Leben verfolgt und wie viel Geld er zum Investierenaufbringen möchte, kann anfangen, seine Investmentstrategie aufzubauen. Da jederMensch über individuelle Ziele und Wünsche verfügt, gibt es keineStandard-Formel. Die Sondershausen Media GmbH unterstützt ihre Kunden dabei,ihre persönliche Strategie zu finden.Nach einem kostenlosen Erstgespräch erhält jeder Teilnehmer eine individuelleStrategie, welche an den jeweiligen Wissensstand, das persönliche Ziel und dasverfügbare Kapital angepasst ist.2. Basics lernenIm zweiten Schritt ist es wichtig, die notwendigen Basics zu erlernen. In einerVielzahl möglicher Analysemethoden und Strategien sind durchaus nicht alle