VERBUND und Masdar unterzeichnen MoU zu grünem Wasserstoff

Abu Dhabi, Wien (ots) - Memorandum of Understanding, um die Produktion von

grünem Wasserstoff für den mitteleuropäischen Markt zu erproben.



Masdar, eines der weltweit am schnellsten wachsenden Unternehmen im Bereich

saubere Energie, und VERBUND, Österreichs führendes Energie-Unternehmen und

einer der größten Wasserkrafterzeuger in Europa, unterzeichneten eine

Absichtserklärung, um gemeinsam die Produktion von grünem Wasserstoff für den

mitteleuropäischen Markt zu erproben.



Die beiden Partner unterzeichneten die Absichtserklärung anlässlich der

Nachhaltigkeitswoche 2023 in Abu Dhabi (Abu Dhabi Sustainability Week; ADSW),

der führenden Plattform für die Beschleunigung der globalen nachhaltigen

Entwicklung. Die Vereinbarung wurde von Michael Strugl, CEO VERBUND, und

Mohammad Abdelqader El Ramahi, Executive Director, Green Hydrogen, Masdar

unterzeichnet. Vereinbarungsgemäß werden die beiden Unternehmen bei der

Entwicklung von Verfahren zur Erzeugung und zum Export von grünem Wasserstoff

nach Mitteleuropa, insbesondere Österreich und Süddeutschland, zusammenarbeiten.