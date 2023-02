Wenn Sie an der Teilnahme an der Konferenz interessiert sind, registrieren Sie sich bitte über den Link https://registration.fsc.sa/ Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1997716/FSC_Logo.jpg

Auf der Tagesordnung der FSC 2023 steht eine Diskussion über die wichtigsten Themen in Bezug auf die Ziele und Anliegen der Finanzgemeinschaft. Die Teilnehmer werden die Herausforderungen und Chancen erörtern, denen sich die Weltwirtschaft gegenübersieht, Lieferketten-Einschränkungen, eine sich verändernde Weltordnung, die sich hinziehende Pandemie und andere Faktoren, die in vielen Regionen auf der ganzen Welt langsames Wachstum bewirken und den Finanzsektor und sein Ökosystem in Mitleidenschaft ziehen.

RIAD, Saudi-Arabien, 8. Februar 2023 /PRNewswire/ -- Die 2. Austragung der Financial Sector Conference (FSC 2023), organisiert von den Partnern des Financial Sector Development Program (Ministry of Finance, Saudi Central Bank und Capital Market Authority), findet vom 15. bis 16. März 2023 im King Abdulaziz International Conference Center in Riad statt. An der Veranstaltung werden Entscheidungsträger aus dem Finanzsektor und Führungskräfte aus kommunalen, regionalen und internationalen Finanzinstitutionen sowie internationale Investoren, Unternehmer und prominente Akademiker teilnehmen.

Saudi-Arabien veranstaltet zum 2. Mal die Financial Sector Conference (FSC) vom 15. bis zum 16. März 2023 in Riad

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer