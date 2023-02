PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Die europäischen Börsen haben am Mittwoch leicht zugelegt. Sie profitierten damit von den starken Vorgaben der US-Börsen. Der EuroStoxx 50 gewann am späten Vormittag 0,71 Prozent auf 4239,13 Punkte hinzu. Der französische Cac 40 stieg mit 0,78 Prozent auf 7188,13 Punkte ähnlich stark. Der britische FTSE 100 zog um 0,79 Prozent auf 7926,88 Punkte an.

Die Märkte regierten erleichtert auf die Äußerungen des US-Notenbankchefs Jerome Powell. "Zwar hat er keine Zinssenkungen zum Ende des Jahres in Aussicht gestellt, ihnen aber eben auch keine klare Absage erteilt", stellte Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Broker RoboMarkets fest. Zudem habe Powell von Fortschritten bei der Inflationsbekämpfung gesprochen. Dies stützte vor allem zinssensible Sektoren, allen voran die Technologiewerte.