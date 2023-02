JEFFERIES stuft BP auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für BP nach Quartalszahlen von 500 auf 550 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Ölkonzern habe mit seinem Strategie-Update den Sorgen der Investoren Rechnung getragen, schrieb Analyst Giacomo Romeo in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. BP strebe nun ein besser ausgewogenes Verhältnis der traditionellen Geschäftsfelder und der Wachstumsambitionen im CO2-armen Energiebereich an. Er sorgt sich allerdings, dass das angestrebte operative Ergebniswachstum (Ebitda) zu einem beträchtlichen Teil von zu optimistischen Erwartungen für das Geschäft mit emissionsarmen Energien abhängig ist./gl/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 07.02.2023 / 17:23 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.02.2023 / 19:00 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die BP Aktie wird aktuell mit einem Plus von +2,08 % und einem Kurs von 5,945EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Giacomo Romeo

Analysiertes Unternehmen: BP

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 5,5

Kursziel alt: 5

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m