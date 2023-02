Habeck-Berater warnen vor Risiken bei 'Klimaschutzverträgen'

BERLIN (dpa-AFX) - Berater des Bundeswirtschaftsministers Robert Habeck (Grüne) sehen geplante milliardenschwere "Klimaschutzverträge" des Staates mit Unternehmen skeptisch und warnen vor Risiken. In einem am Mittwoch veröffentlichten Gutachten des Wissenschaftlichen Beirats beim Bundeswirtschafts- und Klimaschutzministerium heißt es, Klimaschutzverträge könnten beim Einstieg in eine neue Technologie hilfreich sein, um Unternehmen zu veranlassen, diese Technologien erstmals großtechnisch einzusetzen. "Sie stellen jedoch einen tiefen Eingriff des Staates in die Produktionsentscheidungen der Unternehmen dar und sind mit zahlreichen gravierenden Problemen verbunden." Darum sollten sie nur zur Anschubfinanzierung von Pilotprojekten verwendet werden.

Der Beirat berät Habeck. Es handelt sich um ein unabhängiges Gutachten.