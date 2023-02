PARIS (dpa-AFX) - Der Ausstieg aus dem Geschäft in Russland hat die französische Großbank Societe Generale (SocGen) 2022 schwer belastet. Der Überschuss fiel um fast zwei Drittel auf rund zwei Milliarden Euro, wie das Geldhaus am Mittwoch in Paris mitteilte. Ohne Sondereffekte wie die Abschreibung auf die verkaufte Beteiligung in Russland hätte der Gewinn um knapp sieben Prozent auf 5,6 Milliarden Euro zugelegt - und damit stärker als von Analysten erwartet. Die Anteilseigner sollen sich bei Dividende und Aktienrückkauf nun mit weniger begnügen als gedacht.

An der Börse in Paris wurden die Nachrichten am Morgen zunächst mit einem Kursverlust von mehr als zweieinhalb Prozent quittiert. Zuletzt erholte sich der Kurs aber und lag zuletzt mit rund 0,2 Prozent im Plus bei 28,08 Euro. Seit dem Jahreswechsel hat das Papier damit fast ein Fünftel an Wert gewonnen.