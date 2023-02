Janka Lampe wird Konzernpersonalleiterin der MADSACK Mediengruppe (FOTO)

Hannover (ots) - Janka Lampe (37) übernimmt ab sofort die Konzernpersonalleitung

der MADSACK Mediengruppe. Zudem wird sie gemeinsam mit Marc Heczko (51) die

Geschäftsführung der MADSACK PersonalManagement GmbH verantworten. Beide

berichten wie auch die Leiterin der Konzern-Personalentwicklung, Kathrin

Petersen (46), an Adrian Schimpf (53), Chief Financial Officer der MADSACK

Mediengruppe.



Janka Lampe ist seit 2011 in verschiedenen Positionen für die MADSACK

Mediengruppe tätig, unter anderem als Personalleiterin am Standort Potsdam, als

stellvertretende Leiterin der Konzern-Personalentwicklung und zuletzt als

Personalleiterin des Konzernbereichs Mitte.