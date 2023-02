Berliner Immobilienvertrieb Best Place Immobilien ist Service-Weltmeister ausgezeichnet mit dem International Property Awards 2022-2023 (FOTO)

Berlin (ots) - Das Berliner Immobilien-Unternehmen Best Place wurde am 2.

Februar 2023 bei der Gala der International Property Awards im weltberühmten

Londoner Savoy Hotel ausgezeichnet. In der Kategorie Best Property

Agency/Consultancy ist Best Place das europaweit führende Unternehmen. Darüber

hinaus hat die Jury aus über 100 Branchenexperten das Unternehmen auch

international als Spitzenreiter auserkoren: Best International Property Agency.

Dies eröffnet Best Place die Chance, seine 45 neuen Projekte noch schneller und

international zu vermarkten.



Die Award-Gala fand am 2. Februar 2023 in London statt. Bei einer glanzvollen

Zeremonie kamen Gewinner aus der ganzen Welt zusammen, um ihren Erfolg zu

feiern. Es wurde bekannt gegeben, dass Best Place Immobilien in der Kategorie

Best Property Agency/Consultancy sowohl in Europa als auch international die

Nummer 1 ist. Damit wurde nicht nur das umfassende Service-Konzept, sondern auch

das Best Place Property Center mit seinen innovativen Hightech-Lösungen für eine

zukunftsweisende Customer Experience gewürdigt. Auch die hochwertigen

Wohnprojekte in den Segmenten Neubau und Bestand sowie die Expansion nach

Alicante und Dubai haben die Jury von der Kompetenz und Visionskraft des

Berliner Unternehmens überzeugt.