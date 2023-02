DAX - Hochlauf bis 15.550 Punkte?

Es könnte im DAX nun zu einem weiteren Hochlauf zur oberen Begrenzung des steigenden Trendkanals im Tageschart im Bereich von 15.550 Punkten kommen. Solange der DAX weiterhin über dem 10er-EMA notiert, ist kurzfristig mit direkt weiter steigenden Kursen zu rechnen.

Am Vorabend konnten die Aktienmärkte während der Rede von US-Notenbankchef Jerome Powell deutlich zulegen. Investoren reagierten erleichtert auf Aussagen Powells, wonach unter anderem der Prozess der zurückgehenden Inflation bereits begonnen habe. Am heutigen Mittwoch stehen keine wichtigen Konjunkturdaten zur Veröffentlichung an. Lediglich um 16:00 Uhr könnten in den USA die Lagerbestände des Großhandels für den Monat Dezember für Dynamik sorgen.