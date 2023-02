Bayer-Chef Werner Baumann stehen unangenehme Wochen bevor. Finanzkreisen zufolge sammelt der aktivistische Investor Bluebell nach seinem Einstieg bei dem Chemie- und Pharmakonzern Verbündete, um seine Forderungen durchzusetzen. Ganz oben auf Bluebells To-do-Liste steht Baumanns Rücktritt. Dies soll zeitnah geschehen. Der Vertrag des Bayer-Chefs läuft eigentlich bis April 2024. Zudem fordert der Investor offenbar Veränderungen im Aufsichtsrat und die Aufspaltung des Konzerns. Die abgespaltenen Teile dürften an der Börse mehr wert sein als das Konglomerat derzeit. Ein erster Schritt in diese Richtung soll die Ausgliederung des Geschäfts mit rezeptfreien Arzneimitteln rund um die Marke Aspirin sein. Seit der Übernahme des US-Agrochemiekonzerns Monsanto im Jahr 2018 hat die Bayer-Aktie rund die Hälfte ihres Wertes verloren.

Der Kurs der Bayer-Aktie notiert derzeit auf dem Niveau von 2012. Die teure Übernahme von Monsanto Mitte 2018 und die dadurch zugekauften Probleme mit dem Unkrautvernichter Glyphosat leiteten den langen Abstieg der Aktie ein. Das All-Time-High wurde am 13. April 2015 bei 144,12 Euro markiert. Der Kurs ist aktuell dem partiellen Tief bei 39,91 Euro vom 30. Oktober 2020 näher als dem All -Time-High. Die Nachricht über eine potenzielle Aufspaltung hat der Kurs-Lethargie neues Leben eingehaucht. Der Kurs entwickelte sich Anfang Januar 2023 von 48,33 Euro durch die Überwindung der beiden Widerstände bei 54,39 Euro und 57,49 Euro auf das aktuelle Niveau bei 58,95 Euro. Bis zum Level des im Jahr 2022 gebildeten Doppeltops ist noch rund 15 Prozent an Kurspotenzial möglich. Die neuerliche Abwärtsbewegung vom Doppeltop wurde durch das richtungsweisende Urteil des Obersten US-Gericht getriggert, wonach Bayer 25 Millionen US-Dollar Entschädigung zahlen muss. Bayer hat bereits durch Vergleiche 108.000 Verfahren der insgesamt 149.00 geklärt.

Bayer AG (Tageschart in Euro) Tendenz: