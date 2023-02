VS RecruitingFabrik GmbH wächst weiter Start-up zieht in neues Büro und sucht mehrere neue Mitarbeiter (FOTO)

Oberreichenbach (ots) - Die VS RecruitingFabrik GmbH, eines der am schnellsten

wachsenden Start-ups Süddeutschlands im Bereich Online-Recruiting, nimmt neue

Dimensionen an: Um mehr Platz für Wachstum und Mitarbeiter zu schaffen, wird die

Bürofläche des Unternehmens in München zum 1. März 2023 von 120 auf 250

Quadratmeter erweitert. Das neue Büro befindet sich in einem hochmodernen

Gebäude im Herzen Münchens, direkt im Stadtteil Schwabing am Frankfurter Ring,

einem der besten Viertel der Stadt. Es verfügt über lichtdurchflutete Räume,

eine große Küche und zahlreiche Parkmöglichkeiten. Auch der öffentliche

Nahverkehr ist in nur drei Minuten fußläufig erreichbar.



Gründerin und Geschäftsführerin Vivien Schaible: "Wir unterstützen kleine und

mittelständische Handwerks- und Industriebetriebe bei der Suche nach

qualifizierten Fachkräften aus ihrer Region. Die Betreuung unserer Kunden ist

uns eine echte Herzensangelegenheit: Um sie auf ihrem Erfolgsweg zu

unterstützen, möchten wir ihnen die beste Dienstleistung zur Verfügung stellen,

die es im Recruiting-Markt gibt. Die Nachfrage nach unserem Angebot steigt

stetig, weshalb wir uns nun für einen Umzug entschieden haben. Das neue Büro

gibt uns die Möglichkeit, weitere Mitarbeiter einzustellen, die gemeinsam mit

uns wachsen möchten."