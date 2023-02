Aurubis - Aufwärtstrend setzt sich weiter fort

Am Vortag hieß es im Insight: "An der Lage hat sich durch die Seitwärtsbewegung zum Vortag wenig geändert. Solange das heutige Tagestief nicht mehr nachhaltig unterschritten wird, ist kurzfristig nun mit einer weiteren Erholung bei den Aktien von Aurubis zu rechnen. Der Aufwärtstrend ist weiterhin intakt, die aktuelle Korrektur könnte etwas unter dem 10er-EMA ausgelaufen sein. Es bietet sich eine Long-Chance." Das hat genau gepasst, die Titel von Aurubis konnten am Vortag weiter kräftig ansteigen und bei 98,80 Euro aus dem Handel gehen. Am heutigen Mittwoch eröffneten die Titel dann mit einem Gap-up und zeigen sich aktuell im Bereich von 101,30 Euro höher. Die Long-Position ist gut im Rennen.

Trading-Strategie: