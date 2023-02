EU Cyber Resilience Act Compliance ONEKEY präsentiert Leitfaden für IoT-Hersteller, Importeure und Distributoren

Düsseldorf (ots) - Kostenloser Leitfaden hilft die zukünftigen gesetzlichen

Verpflichtungen besser zu erkennen und mögliche Risiken und Bußgelder zu

vermeiden



Cybergefahren sind eines der größten Risiken für Unternehmen und die

Gesamtwirtschaft und haben in den letzten Monaten enorme Schäden angerichtet.

Laut der Studie "Wirtschaftsschutz 2022"

(https://www.bitkom.org/Bitkom/Publikationen/Studie-Wirtschaftsschutz) des

Branchenverbandes BITKOM meldeten in 2022 bereits über 80% aller Unternehmen

einen Cybervorfall - für dieses Jahr wird eine weitere deutliche Steigerung

befürchtet. Durch Diebstahl von Daten, digitaler Erpressung, Spionage und

Sabotage entstand der deutschen Wirtschaft 2022 ein Schaden von rund 203

Milliarden Euro. Um die Schäden zukünftig zu verhindern oder zumindest zu

reduzieren, soll mit dem EU Cyber Resilience Act (CRA) durch die EU-Kommission

eine gesetzliche Verpflichtung zur Verbesserung der Produkt-Cybersicherheit in

der gesamten Europäischen Union geschaffen werden.