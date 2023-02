Köln/Frankfurt (ots) - Negative Bewertungsergebnisse stellen Institute vor große

Herausforderungen. Steffen Ulitzka und Steven Kiefer, von der globalen

Strategie- und Marketingberatung Simon-Kucher, erläutern, warum zur Verbesserung

der verlustfreien Bewertung des Bankbuchs eine gezielte Produktsteuerung

erforderlich ist:



Das gestiegene Zinsniveau wird mittelfristig auch zu steigenden Zinsüberschüssen

bei den Primärbanken führen. Fälligkeiten in den Depot-A-Beständen können,

ebenso wie auslaufende Finanzierungen, bei Wiederanlage bzw. Prolongationen zu

höheren Zinssätzen angelegt werden. Weiterhin dürfte durch die Wiederentdeckung

des Zinses auch der Konditionenbeitrag passiv als Ertragsquelle zurückkehren.





Kurzfristig hingegen stellt der deutliche Zinsanstieg die Institute vorerhebliche Herausforderungen. Zur Kompensation wegfallender Erträge während derNiedrigzinsphase mussten viele Institute ihre Geschäftsmodelle an die neuenGegebenheiten anpassen. Neben einem konsequenten Ausbau des Provisionsgeschäftesbetraf diese Anpassung in hohem Maße das Kredit- und Depot-A-Geschäft. Um trotzder enorm flachen und historisch niedrigen Zinsstrukturkurve der letzten Jahrenoch positive Renditen zu erwirtschaften, musste die Fristentransformationdeutlich ausgeweitet werden. So wurden beispielsweise längere Zinsbindungen inder Baufinanzierung zur Margensteigerung angeboten und Fälligkeiten im Depot Ain Anleihen mit längeren Durationen investiert. Durch die hohe Nachfrage geradeinstitutioneller Investoren nach immer längeren Durationen rentierten selbstzehnjährige Bundesanleihen gegen Ende der Niedrigzinsphase im negativen Bereich.Längere Laufzeiten und Durationen bedeuten auch höhere barwertige (temporäre)Kursverluste bei einem etwaigen Zinsanstieg. Aufgrund des gemildertenNiederstwertprinzips für die Bewertung von Wertpapieren des Anlagevermögensbleibt dieser grundsätzliche Wertberichtigungsbedarf bei vielen Institutenhäufig ohne Konsequenz für die Aufstellung des Jahresabschlusses.Problematischer zeigt sich jedoch mit zunehmender Bedeutung das Kundengeschäft.Seit dem Jahr 2012 sind die Institute dazu verpflichtet, zur Erstellung desJahresabschlusses eine verlustfreie Bewertung des Zinsbuches vorzunehmen.Hierfür sind mit wenigen Ausnahmen (z. B. Pensionsrückstellungen) die Marktwertealler zinstragenden Geschäfte auf der Aktiv- und Passivseite zu bewerten und zusaldieren. Ergibt sich aus dieser Gegenüberstellung ein negativer Saldo, so istder Tatbestand eines drohenden Verlustes aus schwebenden Geschäften erfüllt, wasin der Konsequenz zur Verpflichtung zur Passivierung einerDrohverlustrückstellung führt.Viele Institute bewegen sich derzeit am Rande einer verpflichtend zu bildendenDrohverlustrückstellung. Wenn diese (noch) vermieden werden kann, ist dies meistauf Marktwertgewinne aus dem Passivgeschäft zurückzuführen. DerartigeMarktgewinne ergeben sich basierend auf den hinterlegten Ablauffiktionen derjeweiligen Kundenprodukte. Die Verteidigung dieser Marktwertgewinne ist daheressenziell, um einen etwaigen Rückstellungsbedarf zu vermeiden. Da es sich beiden gewählten Ablauffiktionen um implizite Annahmen zur Zinselastizität dereigenen Kundschaft handelt, ist eine zielgerichtete Preis- und Produktpolitikals Reaktion auf die veränderte Zinslandschaft besser früher als späteranzuraten.