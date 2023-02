Wirtschaft Passagierluftverkehr weiter unter Vorkrisenniveau

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Passagierluftverkehr in Deutschland ist im Jahr 2022 wieder stark gewachsen, liegt aber weiterhin unter dem Niveau des Vorkrisenjahres 2019. Insgesamt beförderten die deutschen Fluggesellschaften 112,2 Millionen Passagiere, teilte der Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL) am Mittwoch mit.



Das entspricht einem Wachstum von 114 Prozent gegenüber dem Vorjahr. An den deutschen Flughäfen hat sich die Zahl der Reisenden mit einem Zuwachs von 110 Prozent auf insgesamt 164,7 Millionen mehr als verdoppelt. Damit erreichte die Passagierzahl rund 66 Prozent des Niveaus im Jahr 2019.