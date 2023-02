Else Nutrition erhält IRB-Genehmigung für Protokoll einer klinischen Studie zu Säuglingswachstum

VANCOUVER, BC, 8. Februar 2023 / IRW-Press / ELSE NUTRITION HOLDINGS INC. (BABY) (BABYF) (0YL.F) („Else“ oder das „Unternehmen“) gibt bekannt, dass das Institutional Review Board (IRB) das Protokoll einer Studie zu Säuglingswachstum genehmigt hat, bei der die Else Infant Formula erprobt werden soll. Das Protokoll der Studie zu Säuglingswachstum wurde zunächst von der Ethikkommission genehmigt und stellt einen entscheidenden Schritt für die Einführung einer neuen Säuglingsanfangsnahrung in den USA dar.

„Seit der Gründung von Else Nutrition ist es unsere Hoffnung, eine pflanzliche Alternative zu Säuglingsanfangsnahrung auf Milch- und Sojabasis auf den Markt zu bringen, bei der nur vollwertige Zutaten mit minimaler Verarbeitung verwendet werden“, meint Hamutal Yitzhak, CEO von Else Nutrition. „Wir sind stolz darauf, über diesen wichtigen Fortschritt auf dem Weg zu diesem Ziel zu berichten.“

Die klinische Studie zu Säuglingswachstum ist eine der entscheidenden Phasen bei der Markteinführung der Else Infant Formula und wird wichtige Erkenntnisse über die Wirksamkeit und Sicherheit der Nahrung für Säuglinge liefern. Die Genehmigung des Studienprotokolls durch das IRB unterstreicht das Bekenntnis des Unternehmens: hochwertige, nachhaltige und sichere Ernährungslösungen für Familien zu liefern.

„Wir freuen uns sehr über die Genehmigung des Protokolls der Säuglingswachstumsstudie durch das IRB, die einen wichtigen Meilenstein auf unserem Weg zur Markteinführung der Else Infant Formula darstellt“, so Frau Yitzhak weiter. „Dies ist ein Beweis für die Qualität und strenge Einhaltung unseres Entwicklungsprozesses sowie die harte Arbeit unseres Teams. Es ist unser Anspruch, die bestmöglichen Ernährungslösungen für Säuglinge zu liefern, und diese Genehmigung bringt uns diesem Ziel einen Schritt näher.“

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.elsenutrition.com oder folgen Sie Else Nutrition auf LinkedIn.

Über Else Nutrition Holdings Inc.

Else Nutrition Holdings Inc. ist ein Nahrungsmittel- und Ernährungsunternehmen, das sich in der internationalen Expansionsphase befindet und sich auf die Entwicklung von innovativen, gesunden und pflanzlichen Lebensmittel- und Nahrungsprodukten für Babys, Kleinkinder, Kinder und Erwachsene spezialisiert hat. Die revolutionäre, pflanzliche und sojafreie Rezeptur des Unternehmens ist eine gesunde Alternative zu herkömmlichen Milcherzeugnissen. Else Nutrition (vormals INDI) wurde im Jahr 2017 anlässlich des Global Food Innovation Summit in Mailand mit dem „Best Health and Diet Solutions Award“ ausgezeichnet. Die Muttergesellschaft, Else Nutrition Holdings Inc., ist ein börsennotiertes Unternehmen, das an der Toronto Stock Exchange unter dem Börsensymbol BABY notiert und zusätzlich am amerikanischen OTCQX-Markt unter dem Börsensymbol BABYF und an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Börsensymbol 0YL gelistet ist. Seit der Einführung von Elses pflanzlicher Vollnahrung für Kleinkinder, die aus Vollwertkost, Mandeln, Buchweizen und Tapioka hergestellt wird, hat die Marke Tausende aussagekräftiger Zeugnisse und Bewertungen von Eltern erhalten, die Unterstützung nationaler Einzelhändler gewonnen und ein rapides Umsatzwachstum erzielt. Else wurde im Herbst 2020 in der Kategorie Baby- und Kleinkindnahrung auf Amazon zum Nr.-1-Bestseller. Das Unternehmen wurde auf der World Plant-Based Expo 2021 mit dem Preis für die beste Alternative zu Milchprodukten ausgezeichnet und war auf der Expo West 2022 in der Kategorie „Pflanzenbasierter Lebensstil“ Finalist des Nexty Award. Im September 2022 wurde Else Super Cereal zum Nr.-1-Bestseller der Kategorie „Cerealien für Babys“ aller Marken auf Amazon.