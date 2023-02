Blueprint Digital Engineering in KMUs - Chance oder Belastung?

Grafing b. München (ots) -



- Neue Reihe: "Blueprint - Der Digital Engineering Talk von CADFEM"

- Start: 6. März 2023, 11-12 Uhr im Livestream auf

http://www.cadfem.net/blueprint-talk

- Talk-Format für und mit Entscheidern aus KMUs

- Moderation: Sarah Yvonne Elsser

- Studiogäste am 6. März: Verantwortliche von Benteler Automobiltechnik GmbH,

Endress+Hauser AG, HSE AG, Knorr-Bremse Systeme für Schienenfahrzeuge GmbH



Mit "Blueprint - Der Digital Engineering Talk von CADFEM" startet CADFEM eine

neue Talk-Reihe. Moderatorin Sarah Yvonne Elsser trifft sich mit Gästen aus KMUs

und diskutiert Aspekte der Digitalisierung in Entwicklung und Konstruktion. Die

Reihe startet am 6. März mit dem Thema "Digital Engineering in KMUs - Chance

oder Belastung?", 11-12 Uhr im Livestream auf

http://www.cadfem.net/blueprint-talk .