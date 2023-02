(neu: Aussagen aus Konferenz, mehr Hintergrund und Aktienkurs)

VENLO (dpa-AFX) - Der Diagnostikspezialist und Labordienstleister Qiagen rechnet 2023 mit weiteren Einbußen beim Umsatz und Ergebnis. Nach zwei starken Corona-Jahren sorgte die abflauende Pandemie bereits 2022 für einen Rückgang. Der Qiagen-Vorstand setzt nun auf weiteres Wachstum im florierenden Kerngeschäft. Im laufenden Jahr kann dies den vom Management erwarteten "erheblichen" Rückgang bei den covidbezogenen Produkten des Dax -Konzerns aber nicht ausgleichen. Finanzvorstand Roland Sackers sieht das Unternehmen derweil finanziell gut gerüstet für weitere ergänzende Übernahmen und Aktienrückkäufe, wie er am Mittwoch betonte. Für seinen Bioinformatik-Bereich lotet das Management unterdessen diverse Optionen aus.

An der Börse notierte die Aktie am frühen Nachmittag mit 1,60 Prozent im Plus. Die Konzernprognose sei "einen Hauch" besser ausgefallen als erwartet, sagte ein Händler. Die ersten Aussagen zu 2023 deuteten auf ein moderates Aufwärtspotenzial für die Konsensschätzungen zu beiden Kennziffern hin, schrieb Jefferies-Analyst Peter Welford. Im vierten Quartal habe Qiagen beim Umsatz dank des starken Wachstums des Nicht-Covid-Geschäfts über der Konsensschätzung abgeschnitten, ergänzte der Branchenkenner. Noch stärker positiv überrascht hatte den Analysten aber das Ergebnis je Aktie.

Finanzchef Sackers sprach von einem "starken Jahr 2022 und ebenfalls starken Zielen für das neue Jahr." Dabei räumte er einen gewissen Konservatismus vonseiten des Managements ein: Angesichts der volatilen Gesamtlage mit vielen coronabedingten Produktionsunterbrechungen in China und dem Krieg in der Ukraine ziehe es Qiagen jedoch vor, "realistisch" zu bleiben.

Qiagen stellt für 2023 einen Umsatz auf Basis konstanter Wechselkurse von mindestens 2,05 Milliarden Dollar in Aussicht, nachdem der Konzern im Vorjahr währungsbereinigt noch 2,26 Milliarden Dollar ausgewiesen hatte. Nominal sank der Umsatz wegen des starken Dollar um fünf Prozent auf 2,14 Milliarden Dollar (rund 1,99 Mrd Euro).

Während Qiagen im Basis-Geschäft derzeit einen guten Lauf hat, schrumpfte das Geschäft mit Covid-Bezug von Januar bis Dezember um rund ein Drittel im Vergleich zum Vorjahr - wobei sich der Einbruch im Schlussquartal noch beschleunigte. Erlöste Qiagen 2021 noch rund 700 Millionen Dollar in dem Bereich, zu dem etwa Corona-Tests gehören, waren es 2022 lediglich 470 Millionen Dollar.